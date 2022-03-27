Москва, , 12:15 — REGNUM Мария Захарова — официальный представитель МИД РФ — назвала военно-биологическую активность США на Украине «дьявольским планом».

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Слишком много лакун в этом поистине дьявольском плане, которые только предстоит заполнить», — отметила она в Telegram-канале.

Ранее Минобороны РФ провело презентацию, из которой следует, что США потратили более $200 млн на работу биолабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.