Элиста, , 12:15 — REGNUM Ураганный ветер, накрывший 27 марта Калмыкию, оставил без света около 9 тыс. человек. Удар стихии пришёлся на Октябрьский, Яшалтинский и Городовиковский районы. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России.

Без света Дарья Антонова © ИА REGNUM

По информации ведомства, в результате аварий на электросетях были нарушены условия жизнедеятельности населения в количестве 8 817 человек, из них 3526 детей. Обесточены оказались 16 социально значимых объектов.

«Аварийно-восстановительные работы продолжаются, электроснабжение в населённых пунктах восстановлено частично», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что об ураганном ветре в Калмыкии заранее были оповещены коммунальные службы и спасатели. В течение дня 27 марта порывы ветра будут достигать до 30−32 метров в секунду. Режим повышенной готовности действует в ряде муниципальных образований до особого распоряжения.

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