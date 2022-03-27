Кемерово, 27 марта, 2022, 12:12 — ИА Регнум. В Кемеровской области в текущем году планируется увеличить производство свинины. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале администрации Кемерова.

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«В 2022 году Кузбасс сможет в 1,5 раза увеличить производство свинины. Кузбасское животноводство на подъёме. Скота и птицы на убой в 2020 году произведено 104 тыс. тонн. В 2021 году — на 34% больше (140 тыс. тонн). За январь-февраль 2022 года — на 39% больше к тому же периоду 2021 года», — говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что производство увеличивается за счёт реализации инвестиционных проектов.