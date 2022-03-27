Хабаровск, , 12:11 — REGNUM Всероссийский атаман, депутат Государственной Думы РФ, заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам национальностей Николай Долуда в ходе расширенного Совета атаманов в Хабаровском крае обратил особое внимание на сложную геополитическую обстановку, которая обязывает каждого гражданина России, особенно казачество, вдумчиво и ответственно относиться к своим обязанностям:

Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда Vsko.ru

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«Лидеры западно-европейских государств ополчились на Россию во главе с самым ярым военным преступником и старым маразматиком Байденом. Они не видели, как восемь лет гибли под бомбежками невинные дети, женщины, старики Донбасса.

И сегодня их задача — не просто поставить на колени Россию, но стереть с лица земли. Не выйдет! Россия, как и прежде, — мощная держава! Россия была, есть и будет! И казачество сегодня выходит на защиту ее рубежей!».

Как сообщало ИА REGNUM, для решения злободневных проблем развития казачьего движения в регионе в Хабаровске собрались 35 участников заседания. В обращении к атаманам всех уровней, а также представителям региональной и муниципальной власти казачий генерал напомнил о том, что ни у кого из присутствующих нет права пренебрегать задачами Стратегии государственной политики в отношении российского казачества до 2021−2030 годов.

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