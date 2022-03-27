Черноземельский район, Калмыкия, 27 марта, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Три человека пострадали в результате дорожной аварии на трассе в Калмыкии, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении МЧС России.

ДТП

Авария случилась утром 26 марта на седьмом километре автодороги посёлок Комсомольский — посёлок Артезиан (Черноземельский район). Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет. В результате ДТП пострадали три человека.

На месте происшествия работали силы и средства Черноземельского пожарно-спасательного гарнизона.