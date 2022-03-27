Воронеж, 27 марта, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Действующую копию корабля «Гото Предестинация» закроют для посетителей на период с 6 по 26 апреля. Об этом сообщается на официальной странице музея в «Вконтакте».

Марина Каширская ИА REGNUM «Гото Предестинация»

Причина закрытия — необходимость проведения ремонтых работ, уточняется в сообщении.

В настоящее время уже начались работы по замене покрытия на причале, к которому пришвартована копия судна, сообщили «Вести Воронеж».

Как сообщало ИА REGNUM, копия первого линейного корабля, построенного в XVII веке, была спущена на воду и открыта для гостей в 2014 году. Музей пользуется огромной популярностью и у воронежцев, и у туристов.