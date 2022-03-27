Пермь, 27 марта, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В Пермском крае от COVID-19 выздоровели ещё 752 человека. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в крае исцелились уже 344 123 человека. А выявили 357 820 носителей коронавируса.

В тяжёлом состоянии госпитализирован 61 пациент, из них 21 подключен к аппаратам ИВЛ. Скончались от ковида уже 8637 человек.