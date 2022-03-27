Хабаровск, 27 марта, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Обнародованы подробности по итогам расширенного Совета атаманов, который всероссийский атаман, депутат Государственной Думы РФ, заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам национальностей Николай Долуда организовал в Хабаровском крае. По его словам, «казаки должны стать защитой и опорой Дальневосточного форпоста России!».

Vsko.ru Николай Долуда

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В обращении к атаманам всех уровней, а также представителям региональной и муниципальной власти казачий генерал напомнил о том, что ни у кого из присутствующих нет права пренебрегать задачами Стратегии государственной политики в отношении российского казачества до 2021−2030 годов, которые определены президентом РФ, Верховным главнокомандующим Вооружёнными Силами РФ Владимиром Путиным, и связаны с участием в решении государственных задач в интересах национальной безопасности:

«Мы должны понимать, что несение казаками государственной службы, развитие непрерывной системы казачьего образования, подготовка кадрового резерва, воспитание подрастающего поколения в духе казачьих традиций, любви к Родине — это не просто выполнение утвержденного Правительством РФ плана реализации мероприятий Стратегии.

Сегодня, когда казачество России участвует в формировании мобилизационного людского резерва, когда солдаты Вооруженных сил России доблестно сражаются на Украине с фашисткой нечестью, выполнение этих задач носит стратегический и даже цивилизационный характер. Для России решается вопрос: быть или не быть? Казачество, которое во всех войнах и битвах России в первых рядах и с честью отстаивало независимость Родины, — сегодня в полной мере несет ответственность за судьбу Отечества».

Для решения злободневных проблем развития казачьего движения в регионе в Хабаровске собрались 35 участников заседания: атаманы всех восьми округов и отделов, председатели их советов стариков, правления Хабаровского и Приморского округов, Уссурийской общественной организации (казачьей общины) Никольск-Уссурийского станичного округа Уссурийского казачьего войска, а также первый заместитель председателя правительства — руководителя аппарата губернатора и правительства Хабаровского края Александр Никитин, заместитель начальника полиции УМВД России по Хабаровскому краю Иван Ямковой, военный комиссар Хабаровского края Андрей Степанов, главный федеральный инспектор по Хабаровскому крaю Николай Шевцов, министр образования и науки Хабаровского края Виктория Хлебникова.

Как сообщало ИА REGNUM, казаки Дальнего Востока поддержали решение президента России Владимира Путина о проведении спецоперации в Донбассе и действия Вооруженных сил РФ.

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