Турция предупреждает об украинских минах в Чёрном море

27 марта 2022 | Время чтения 6 мин

Ариф Асалыоглу, , 12:46 — REGNUM



Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Российский миллиардер Абрамович приехал в Турцию

Согласно новости издания Haber Global, 140-метровая яхта, принадлежащая российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, зашла в территориальные воды Турции. По словам источника, гигантская яхта стоит на якоре в одном из портов Мармариса. Частный самолет Абрамовича также дважды за три дня приземлялся в Стамбуле в конце прошлой недели. Сообщалось, что яхта Solaris сначала находилась у побережья района Датча в Мугле, а затем бросила якорь в Мармарисе. Ее в последний раз видели у берегов Черногории, маршрут сначала был определен как Стамбул, а затем статус корабля был изменен на «ожидание».

Эрдоган помирится с сирийским лидером Асадом

Обозреватель новостного издания TR724 Мухсин Ахмет Карабай заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган скоро может помириться с сирийским лидером Башаром Асадом. «Президент Сирии посетил Объединенные Арабские Эмираты в 11-ю годовщину начала гражданских беспорядков в арабских странах. Анкаре, которая пытается наладить отношения со всеми лидерами в регионе, необходимо быстро наладить отношения с своим самым важным соседом Сирией. Причем наибольшую пользу от улучшения отношений получит Турция. Как видите, на международной политической арене всё очень быстро меняется. Вчерашние друзья могут стать сегодняшними врагами, а вчерашние враги сегодня могут стать друзьями. Действуя по этому принципу, Асад отправился в ОАЭ после визита Эрдогана в эту страну в прошлом месяце, а также в годовщину начала восстаний. Сирийская сторона заявила, что открыта к переговорам с Турцией без предварительных условий. Не осталось страны, в которой Эрдоган не воевал бы вчера, а сегодня не заключил мир. Единственным исключением является Сирия. Турция и Сирия являются двумя странами, которым больше всего необходимо взаимное сотрудничество. Два соседа с 911-километровой границей выиграют, если будут сотрудничать и исправят ошибки прошлого. Президент Тайип Эрдоган должен безотлагательно предпринять шаги для восстановления отношений с нашим южным соседом. Предпримет ли он эти шаги? Не сомневаюсь», — пишет турецкий политолог.

Башар Асад Официальное интернет-представительство президента России

Турция предупреждает об украинских минах в Чёрном море

В статье газеты Gazete Duvar говорится, что после предупреждения Министерства обороны России управление навигационной гидрографии и океанографии ВМС Турции опубликовало уведомление Navtex (международная автоматизированная система оповещения) о дрейфующих в Чёрном море украинских минах. Мины, установленные Украиной против российских военных кораблей у берегов Одессы, стали представлять опасность для турецких берегов после того, как из-за шторма в Чёрном море оторвались от своих якорей. ВМС Турции выпустили Navtex и попросили корабли быть внимательными в отношении дрейфующих мин. Существует риск того, что мины, установленные Украиной, придут к турецкому побережью и Босфору.

Заявление Эрдогана и премьер-министра Нидерландов Рютте об Украине

Согласно новости, опубликованной в газете Cumhuriyet, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел совместную пресс-конференцию с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте после встреч тет-а-тет и между делегациями в Анкаре. Комментируя напряженность между Россией и Украиной, Эрдоган сказал следующее: «Мы прилагаем большие усилия для дипломатического диалога, чтобы как можно скорее положить конец этой тенденции. Я поддерживаю связь с Зеленским и Путиным. Мы стремимся к миру. Мы рассматриваем дипломатию как единственный выход из сложившейся ситуации». Премьер Голландии в свою очередь заявил, что Турция является важным партнером для ЕС, и прокомментировал вопрос голландского журналиста о том, что Турция не вводит санкции против России. «Турция реализует санкции ООН. Турция занимает особое положение, конечно, из-за ее действий в Сирии. Мы бы хотели, чтобы Турция приняла все санкции, но, конечно, мы довольны тем, что она играет свою дипломатическую роль», — сказала Рютте.

Реджеп Тайип Эрдоган и Марк Рютте на совместной пресс-конференции Президентство Турецкой Республики

Заявление о России после совещания Совета по национальной безопасности Турции

Газета Sözcü поделилась заявлением Совета по национальной безопасности Турции о войне между Россией и Украиной. «Отмечено, что необходимо наращивать усилия для постоянного решения проблем двух стран с учетом суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в документе. В заявлении также отмечается, что недавние события продемонстрировали правильность взвешенной позиции Анкары в отношении событий на севере Чёрного моря и того, насколько уместны ее глобальные и региональные мирные усилия.

«Турция не будет передавать С-400 на Украину»

Как пишет издание Haberrus, рухнул еще один этап плана США по отправке российского оружия на Украину для его использования против России. Ранее в прессе появились статьи, в которых говорилось о том, что Анкаре было предложено передать С-400, закупленные у Москвы, безвозмездно Украине для использования против России. Не долго думая, Анкара нарушила молчание по этому поводу и заявила, что о поставке С-400 Украине не может быть и речи. В интервью российской газете «Известия» руководитель управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что Анкара не рассматривает возможность отправки С-400 на Украину. «Для нас не может быть и речи об отказе от С-400 под давлением США или НАТО», — сказал Демир. Оценивая возможность возврата Турции к программе американских истребителей F-35 в обмен на отправку Турцией С-400 на Украину, Демир сказал следующее: «Турция — страна, которая сама определяет свою политику и путь, по которому нужно идти, это не вопрос обсуждения для нас. Мы сделали свою оценку в прошлом, и в настоящее время мы продолжаем наше сотрудничество с Россией. Мы даже не рассматриваем вопрос об отказе от этого».

С-400 Владислав Осипов © ИА REGNUM

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