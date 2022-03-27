Волгоград, , 11:52 — REGNUM Пожар произошёл на нефтебазе в Волгограде в ночь на 27 марта, в результате возгорания погиб один человек.

Пожар 76.mchs.gov.ru

Как сообщает издание «Высота 102» со ссылкой на данные ГУ МЧС, сообщение о возгорании в здании насосной станции на улице Шкирятова поступило около 02:31.

По предварительным данным, из-за разгерметизация вакуумного насоса произошёл разлив и последующее возгорание масла. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Пожарные расчёты оперативно потушили возгорание — ликвидация была объявлена в 02:37.

В результате пожара погиб 46-летний мужчина, по предварительным данным — сотрудник насосной станции.