Москва, 27 марта, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Эскизный проект системы связи «Гонец» нового поколения находится на стадии финальной экспертизы, сообщил генеральный директор АО «Спутниковая система «Гонец» Павел Черенков агентству ТАСС.

Павел Щегольков Спутниковая система «Гонец»

«Основная часть эскизного проектирования «Гонца» по сути закончилась», — подчеркнул Черенков.

Он добавил, что в настоящее время проект проходит экспертизу расчётов стоимости и финальные экспертизы по техническим характеристикам системы.

Спутниковая система «Гонец» разработана по заказу Федерального космического агентства России. Эта система предназначена для обеспечения связи в удалённых районах, также они используется в интересах различных государственных ведомств для мониторинга в сфере транспорта, сельского хозяйства и других.

Первые спутники системы «Гонец» были запущены в 1996 году. Система «Гонец» нового поколения будет состоять из 32 спутников, которые будут размещены на низкой круговой орбите высотой 1500 км над Землёй.

Отличием аппаратов новой системы станет вдвое увеличенный срок активного существования. Также новые спутники будут обеспечивать большую пропускную способность и зону обслуживания.