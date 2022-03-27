Луганск, , 11:48 — REGNUM В ближайшее время в ЛНР может пройти референдум по поводу вступления республики в состав РФ. Об этом 27 марта заявил ее глава Леонид Пасечник.

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Ранее сообщалось, что военнослужащие и добровольцы из Чечни, принимающие участие в военной спецоперации России на Украине, действуют в строгом соответствии со стоящими перед ними задачами и во взаимодействии с руководством ЛНР.