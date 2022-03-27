Воронеж, 27 марта, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Штукатурка осыпалась с основания входной группы парка «Орлёнок» в Воронеже. Фотографии выложили пользователи в социальных сетях 26 марта.

Пресс-служба администрации Воронежа Входная группа парка «Орлёнок»

«Что это? Техническое открытие парка было в конце декабря… Ремонт не пережил зиму?!» — написал автор поста в паблике «Мой и твой Воронеж».

«Необходимо отблагодарить организацию, выполнявшую работы по ремонту объекта, а так же, похвалить тех, кто принимал выполненные работы. Назначить им премию в виде нескольких сотен часов на принудительных работах», — написал в комментариях другой пользователь.

В мэрии заверили, что все недостатки, выявленные после зимы, будут устранены.

Как сообщало ИА REGNUM, реконструкция парка «Орлёнок» велась два с половиной года — парк закрыли в конце июня 2019 года, а техническое открытие состоялось лишь в декабре 2021-го.