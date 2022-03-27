Назарово, Красноярский край, , 11:43 — REGNUM В Назаровской районной больнице Красноярского края скончался семилетний ребёнок, поступивший накануне, 26 марта с ожогами 98% тела. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

Сгоревшая кладовка ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии

По предварительным данным, находясь в гостях у бабушки с дедушкой, мальчик закрылся в кладовке, где играл со спичками и случайно поджёг вещи. Заметив дым, хозяин дома взломал дверь и вытащил ребёнка.

С ожогами 1−2 степени пострадавший был госпитализирован в больницу.

«Мальчик скончался в больнице от полученных ожогов. Берегите себя и своих близких», — отметили в управлении 27 марта.

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