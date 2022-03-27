Екатеринбург, 27 марта, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В Серове Свердловской области под суд отдан гражданин, обвиняемый в мошенничестве и присвоении чужого имущества. Об этом сообщает городской отдел МВД.

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По данным следствия, гражданин 1987 года рождения работал заместителем управляющего сети магазинов, реализующих цифровую и бытовую технику, и похитил вверенные ему товарно-материальные ценности на сумму более 530 тыс. рублей.

Факт хищения случайно обнаружил один из продавцов. Когда он хотел продать зарезервированный, но не выкупленный покупателем ноутбук, то оказалось, что в коробке был бывший в употреблении ноутбук другой модели, не принадлежащий магазину. А затем в ходе инвентаризации остатков оказалось, что похищено было семь единиц дорогостоящего товара. Теперь обвиняемому грозит до шести лет заключения.