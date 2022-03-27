Кемерово, 27 марта, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В Кемеровской области по инициативе совета по вопросам попечительства в социальной сфере при поддержке министерства образования откроются госпитальные школы. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.

(сс) Tamarcus Brown Учеба

«Мне кажется, это очень полезно будет и мы рады, что лечебные учреждения откликнулись на этот призыв и готовы помочь детям проходить реабилитацию без отрыва от социальной жизни», — прокомментировала председатель совета по вопросам попечительства в социальной сфере Анна Цивилёва.

Первые госпитальные школы откроются уже 1 сентября 2022 года.