Донецк, , 11:33 — REGNUM ВСУ обстреляли Гольмовский минами калибра 120 мм. Об этом 27 марта сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:20 — н.п. Новолуганское — н.п. Гольмовский: выпущено 9 мин калибра 120 мм», отмечается в сообщении.

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