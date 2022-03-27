27 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление президента США Джо Байден о том, что из-за введенных против России санкций один американский доллар якобы стоит «200 рублей».

Мирослава Романенко, , 12:14 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в ходе визита в Польшу заявил, что из-за введенных против России санкций один американский доллар якобы стоит «200 рублей».

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

«В результате наших беспрецедентных санкций рубль почти немедленно превратился в щебень. Российская экономика — и это правда, между прочим — предлагает один американский доллар за 200 российских рублей», — сказал он в ходе пресс-конференции.

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Заявление Байдена оценили читатели телеграм-каналов «Радио Стыдоба», «Запрещённая Украина» и «Open Ukraine / УКРАИНА».

«Таблетки опять не выпил?» — иронизирует Roman.

«Пусть потешат себя», — добавила Светлана М.

«Дед маленько округлил. Чего накинулись сразу?» — смеется Анастасия П.

«Зачем он так со своими европейскими союзниками? Теперь им в два раза больше надо будет платить в рублях за нефть и газ», — пошутил Борис В.

«Вот по этому курсу и пересчитаем расчёты за газ в рублях», — шутит Olga.

«Он — хитрый лис. Всегда делает вид, что ошибается. Это ж закон СМИ — люди слышат первые слова, их сразу поднимают на слух, поправки затем уже никого не интересуют. Также он и про раздел Украины сказал — первый кадр, что он рекомендовал разделить, второй кадр, — что украинцы должны сами решить. Он всю жизнь в политике, всегда такие вещи вытворял», — отметила Анна.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Хоть 1000, все равно будете всё покупать за рубли, которых у вас нет. И будете их скупать у фарцовщиков, как когда-то в России скупали никому не нужные доллары. Что посеяли, то теперь и будете пожинать и ныне, и присно, и во веки веков!» — добавил один из участников обсуждения.

«А я вот помню Обаму с его речью про разорванную экономику России. Где этот Обама?» — задалась вопросом Валентина.

«А я больше верю курсу в обменниках», — пишет Sergey.

«А иранские гривны почём?» — смеется Андрей Ф., напоминая о том, как Байден по ошибке назвал украинцев иранцами.

«Не оговорился, это специально сделано, чтобы рубль осадить», — считает Nikolay.

«Так и прекрасно. Им в рублях за газ платить. Так и посчитаем…» — с сарказмом добавила Ольга Н.

«Это для Польши курс», — иронизирует Ольга С.

«Что ж, вот пускай Европа по такой цене и покупает. И… [безразлично], почём бакс будет — 50, 70 рублей, а газ — по 200», — отреагировал Чепус.

«Может и взаправду скоро за 1 рубль будут давать 200 долларов?» — пошутил Igor D.

«А Байдена не смущает, что на его болтовню уже никто в РФ не реагирует?» — поинтересовалась Alla B.

«А зачем Байдену рубли? Нефть собрался купить?» — спросил Андрей М.

«Менялы деда на рынке развели», — смеется Сергей Х.

«[Зачем] он (доллар — М .Р.) нужен, если на него ничего не купить, кроме евро, на который тоже ничего не купить, кроме доллара, Байден не уточнил», — с сарказмом отметил Андрей S.

«Да хоть 300, нам ваши бумажки… не нужны», — добавил Александр А.

«Дальше будет интереснее, — рубль становится международной валютой», — написал один из участников обсуждения.

«Продам $ по курсу Джо», — иронизирует Надежда.

«Он учится говорить «рубль», и это уже хорошо! Он уже в стадии «принятия» и торгуется», — смеется Nina.

«А почему только по 200? Хоть бы по 500 деду написали, эта цифра красивее и для речи громче звучит… В Польше же ни один не догадался реальный курс посмотреть…» — отреагировала Светлана С.

«Ещё вчера Европа ему поверила бы. Но завтра, когда европейцы придут покупать рубль (для оплаты газа), все поймут, какую лапшу он им повесил», — с сарказмом подытожил Leo46.