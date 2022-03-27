Москва, , 11:30 — REGNUM Гендиректор «Ашана» (Франция) Ив Клод заявил, что магазины сети продолжат работать на территории РФ в интересах гражданского населения. Так он ответил на призыв Владимира Зеленского к французским компаниям уйти с рынка РФ.

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По его словам, в нынешнее время бесполезно натравливать людей друг на друга, поэтому «Ашан» продолжит выполнять основную миссию — кормить население двух стран, «что на данный момент жизненно необходимо».

Другие французские компании, в том числе «Леруа Мерлен», «Декатлон», Danone, также не планируют прекращать работу в РФ, отметил глава Союза французских предпринимателей Жоффруа Ру де Безье.