Донецк, , 11:25 — REGNUM ВСУ снова обстреляли Горловку. Об этом 27 марта сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:00 — н.п. Шумы — н.п. Горловка (пос. ш-ты Румянцева): выпущено 6 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Горловке 7 мин.

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