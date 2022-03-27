Колпашевский район, Томская область, 27 марта, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В Колпашевском районе Томской области правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП. Авария произошла около 11 часов утра 26 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону.

УМВД по Томской области ДТП в Томской области

Предварительно установлено, что 59-летний водитель автомобиля Volkswagen на 19 км дороги Могильный Мыс — Парабель — Каргасок не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan под управлением 33-летнего мужчины.

«В результате ДТП водитель автомобиля «Фольксваген» и женщина — пассажир автомобиля «Ниссан» скончались от полученных травм на месте происшествия до приезда скорой помощи», — отметили в ведомстве.

В больницы попали ещё четверо участников ДТП. В полиции призвали всех, кто обладает какой-либо информацией о происшествии, сообщить об этом.