Баку, , 11:18 — REGNUM Минобороны Азербайджана попросило РФ не использовать выражение «Нагорный Карабах». Об этом 27 марта говорится в публикации на сайте военного ведомства.

«На территории Азербайджана нет административно-территориальной единицы под названием «Нагорный Карабах», — отмечается в сообщении.

Речь идет о заявлении Минобороны РФ от 26 марта. В нем сообщалось, что ВС Азербайджана зашли в зону ответственности миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе, и азербайджанский беспилотник совершил обстрел подразделений сил Карабаха в районе н.п. Фурух.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Нагорного Карабаха приветствует реакцию международного сообщества, осудившего шаги Азербайджана, направленные на эскалацию напряженности в регионе. Соответствующее заявление МИД НКР сделал 26 марта.

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