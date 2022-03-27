Донецк, , 11:12 — REGNUM ВСУ выпустили по Горловке 7 мин. Об этом 27 марта сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️10:40 — н.п. Шумы — н.п. Горловка: выпущено 7 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Широкой Балке 8 мин.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ выпустили по Широкой Балке 8 мин