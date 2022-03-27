Брюссель, 27 марта, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Переход стран ЕС с российского газа на американский чреват глобальной климатической катастрофой. Об этом заявила Келли Шихан — старший директор по энергокампаниям Sierra Club.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада — трансляция»

По ее мнению, дополнительная поставка Европе 15 млрд куб. м сжиженного природного газа из США, а затем рост поставок до 50 млрд куб. м в год продлевают сроки отказа от ископаемых видов топлива на годы, пишет The Guardian.

«Разрешение на расширение новых мощностей по экспорту газа зафиксирует десятилетия зависимости от рискованного … топлива и приведет к катастрофе для нашего климата и уже перегруженных сообществ побережья Персидского залива», — подчеркнула она.