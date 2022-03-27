Томск, 27 марта, 2022, 11:11 — ИА Регнум. В 2021 году на территории Томской области выявлено семь нелегальных финансовых организаций. Пять из них называли себя «микрокредитной компанией», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения Банка России.

Admkrai.krasnodar.ru Финансовая пирамида

Одна компания работала под видом легального ломбарда. При этом за год в области выявлена лишь одна организация с признаками финансовой пирамиды. Однако управляющий отделением Елена Петроченко напомнила, что адрес регистрации пирамиды не важен.

«Большая их часть сегодня работает онлайн. Поэтому томичи могут стать жертвами пирамид, которые зарегистрированы в другом регионе. И наоборот, финансовая пирамида с «местом прописки» в Томске может действовать по всей России», — отметила она.