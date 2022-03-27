Москва, , 11:10 — REGNUM Специалисты отечественной ракетно-космической отрасли возложили цветы к захоронению Юрия Гагарина у Кремлёвской стены в день трагической гибели первого космонавта 27 марта. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Юрий Гагарин

«Россия чтит и всегда будет чтить память своего Героя, первого космонавта Земли», — подчеркнули в Роскосмосе.

Первый космонавт Земли Юрий Гагарин погиб 27 марта 1968 года. В этот день он выполнял тренировочный полёт на самолёте МиГ-15УТИ с инструктором Владимиром Серёгиным. Полёт закончился авиакатастрофой — Гагарин и Серёгин погибли.

30 марта в Центральном Доме Советской Армии состоялось прощание с погибшими лётчиками, на Красной площади прошёл траурный митинг. Урны с прахом Гагарина и Серёгина захоронены в Кремлёвской стене.

Читайте ранее в этом сюжете: Кузбасс забрал «Ночь Юрия Гагарина» себе