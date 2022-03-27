Иркутск, , 11:05 — REGNUM В 2022 году в бюджете Иркутской области на региональную социальную доплату к пенсии запланировано 3,6 миллиарда рублей. По состоянию на 1 марта 2022 года на эти цели направлено более 760 миллионов рублей.

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«На сегодняшний день финансирование первоочередных расходов и иных бюджетных обязательств идет в плановом порядке. Все социальные выплаты производятся в полном объеме. Всего в регионе действует более 70 программ, направленных на поддержку граждан», — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Максимальный размер РСД составляет 8787 рублей, средний размер — 2945 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2022 года в соответствии с федеральным законодательством предоставление региональной социальной доплаты к пенсии для граждан носит беззаявительный характер.

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