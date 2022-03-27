Салехард, , 11:03 — REGNUM В ЯНАО на трассе Надым — Салехард тестируют новый противогололёдный материал. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства.

Торжественное открытие трассы Надым — Салехард Пресс-служба губернатора ЯНАО

Специалисты обработали для сравнения трассу хлоридом кальция и бионордом два участка общей протяжённостью 400 метров. Один участок — в снежном накате, второй — стекловидном льде. Сравнительный анализ покажет, какой реагент наиболее эффективен в борьбе с гололёдом.

Как отмечает специалист технического надзора Андрей Шишкин, основными средствами борьбы с скольжением на дорогах пока остаётся отсев и песко-соляная смесь. Новые материалы не оказывают негативное влияние на окружающую среду, животный мир, не вызывают коррозию мостов, автомобилей и дорог. После испытания новых противогололёдных материалов ямальские дорожники выберут тот, который лучше себя проявил на арктических дорогах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трассу Надым — Салехард строили девять лет. Она соединила круглогодичным автомобильным сообщением запад и восток ЯНАО.

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