Улан-Удэ, 27 марта, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В Бурятии в 2021 году банковские специалисты выявили 62 поддельные российские банкноты. Это в полтора раза больше, чем в 2020 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Национального банка республики.

Пресс-служба УМВД по Белгородской области Поддельные купюры

Большинство фальшивок — номиналом 5 тыс. рублей. Кроме того, обнаружены две поддельные банкноты номиналом в 2 тыс. рублей, шесть — по 1 тыс. рублей, три — по 500 рублей и одна сторублёвая банкнота.

По словам заместителя управляющего банком Виталия Пономарёва, риск стать жертвой фальшивомонетчиков есть у каждого жителя республики.

«Поэтому даже некрупные банкноты мы рекомендуем проверять ещё до того, как они попадут в ваш кошелёк. Ничего сложного в этом нет — большинство защитных признаков можно определить «невооружённым глазом», — отметил он.