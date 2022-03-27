Донецк, , 10:59 — REGNUM ВСУ выпустили по Широкой Балке 8 мин. Об этом 27 марта сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️10:40 — н.п. Новгородское — н.п. Широкая Балка: выпущено 8 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

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