Донецк, 27 марта 2022, 10:59 — REGNUM ВСУ выпустили по Широкой Балке 8 мин. Об этом 27 марта сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️10:40 — н.п. Новгородское — н.п. Широкая Балка: выпущено 8 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.
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