Конаково, Тверская область, 27 марта, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Пожилой рыбак из Московской области утонул в Волге в районе города Конаково Тверской области 23 марта. По данному факту следственные органы начали проверку, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тверской области.

ИА REGNUM На Волге

Предварительно установлено, что 77-летний мужчина утонул в Волге во время рыбалки. На теле погибшего видимых телесных повреждений не обнаружено, для установления точной причины смерти погибшего будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

В рамках уголовного дела работают следователи следственного отдела и криминалисты следственного управления Следственного комитета, сотрудники МВД и МЧС, опрашиваются очевидцы произошедшего, родственники. Устанавливаются все обстоятельства, которые привели к трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.