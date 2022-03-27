Иркутск, 27 марта, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В Иркутске 26 марта состоялась первая в России конференция легальных майнеров. Обсуждалось регулирование этой отрасли, развитие регионов за счёт майнинга и взаимодействие майнеров и энергетиков, сообщает телеграм-канал «Иркутск №1».

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Была также обнародована информация о том, что заксобрание Красноярского края предлагает облагать майнеров налогом исходя из потребляемой мощности. По оценке одного из авторов проекта, депутата Дениса Терехова, налоги в бюджет могут составлять около 1,5 триллиона рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценке РАКИБ и компании BitRiver, сейчас в России майнингом биткоина занимаются около 300 тыс. физических и юридических лиц. При этом совокупная усредненная выручка российских майнеров биткоина в год составляет $1,5 млрд.

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