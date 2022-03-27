Воронеж, , 10:53 — REGNUM Первый стилизованный люк смонтировали на пешеходном участке проспекта Революции в Воронеже 26 марта, сообщили в пресс-службе администрации города. Работы проводятся в рамках реконструкции главной улицы областного центра.

Новый люк на проспекте Революции в Воронеже Пресс-служба администрация Воронежа

Люк выполнен по эскизам победителя специально проведенного конкурса. Они выполнены из чугуна, в соответствии с ГОСТом. В мэрии добавили, что чугуну свойственно приобретать при воздействии влаги рыжий налёт, а. металлический блеск люки приобретают в процессе эксплуатации, например, от трения подошв обуви при интенсивном пешеходном трафике.

Такие люки планируется установить по обеим сторонам проспекта, всего — 264 штуки.