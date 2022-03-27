Челябинск, 27 марта, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В Челябинске удалось задержать ещё одного наркоторговца. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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По данным следствия, гражданин 2000 года рождения был задержан в районе улицы 250-летия Челябинска. У него изъяли девять свёртков с веществом общей массой 20 граммов.

Теперь ему грозит до 20 лет колонии. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.