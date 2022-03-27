Заринск, Алтайский край, 27 марта, 2022, 10:47 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю сообщает подробности о пожаре, случившемся под утро, 27 марта, в городе Заринске на улице Металлургов.

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Горели вещи в коридоре на четвёртом этаже пятиэтажного жилого дома коридорного типа. Самостоятельно эвакуировались 16 человек. Личным составом пожарно-спасательных подразделений Главного управления МЧС России по Алтайскому краю по лестничным маршам эвакуировано 10 человек, с помощью автолестницы из окна 6 человек, из них двое детей.

Пожар ликвидирован на площади нескольких квадратных метров. Пострадавших и погибших нет. Причина случившегося устанавливается.

Всего за минувшие сутки, 26 марта, в Алтайском крае ликвидировано пять пожаров, все пожары произошли в жилом секторе. Пострадавших и погибших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, спасатели обеспокоены возросшим количеством бытовых пожаров в Алтайском крае.

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