Иваново, , 10:47 — REGNUM Наледь с кровли многоквартирного дома обрушилась на 11-летнего мальчика в Иванове утром 26 марта. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Наледь и сосульки Дарья Драй © ИА REGNUM

Предварительно установлено, что утром 26 марта на улице Пушкина с кровли многоквартирного дома 29/12 на 11-летнего мальчика обрушилась наледь. Мальчик с травмами был доставлен в больницу. На данный момент его жизни и здоровью угрозы нет.

В рамках расследования уголовного дела следователи изучат документацию управляющей компании, которая обслуживает данный дом.