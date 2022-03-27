Иваново, 27 марта 2022, 10:47 — REGNUM Наледь с кровли многоквартирного дома обрушилась на 11-летнего мальчика в Иванове утром 26 марта. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Предварительно установлено, что утром 26 марта на улице Пушкина с кровли многоквартирного дома 29/12 на 11-летнего мальчика обрушилась наледь. Мальчик с травмами был доставлен в больницу. На данный момент его жизни и здоровью угрозы нет.
В рамках расследования уголовного дела следователи изучат документацию управляющей компании, которая обслуживает данный дом.