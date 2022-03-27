Москва, 27 марта, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Художник-мультипликатор Виолетта Колесникова умерла в возрасте 83 лет. Об этом сообщает пресс-служба школы-студии анимационного кино «ШАР».

Зоя Емельянова ИА REGNUM Скорбь

«Ушла из жизни дорогая Виолетта Павловна Колесникова, педагог школы-студии «ШАР», заслуженный художник РСФСР, легендарный аниматор и один из самых опытных, любимых и незаменимых педагогов нескольких поколений аниматоров в России», — сообщили в школе-студии.

Виолетта Колесникова училась на курсах художников-мультипликаторов при киностудии «Союзмультфильм» и факультете истории отечественного и зарубежного кино в Университете марксизма-ленинизма. Она проработала на «Союзмультфильме» с 1959 по 1990 год.

Колесникова работала над мультфильмами «Муха-Цокотуха», «Чиполлино», «Винни-Пух», «Котёнок по имени Гав», «Бременские музыканты» и многими другими популярными детскими картинами. Работу художника-мультипликатора Виолетта Колесникова совмещала с педагогической деятельностью во ВГИКе и на Высших курсах сценаристов и режиссёров. В 1989 году Колесниковой присвоено звание заслуженного художника РСФСР.