Иркутск, 27 марта, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в телеграм-канале 27 марта заявил о готовности региона к посевной кампании.

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«Впереди — весенние полевые работы. Тут, конечно, многое зависит от погоды. Но мы полностью готовы к началу сезона. Все семена, удобрения, корма, средства защиты приобрели ещё осенью. Проблем быть не должно. В целом на этот год мы предусмотрели четыре миллиарда рублей на развитие сельского хозяйства, большая часть этих денег пойдет на поддержку аграриев. Отдали в федерацию заявку на дополнительное финансирование», — пояснил глава Приангарья.

Как сообщало ИА REGNUM, новый сорт картофеля «Бабр» вывели учёные Иркутского государственного аграрного университета им. А.А. Ежевского в рамках работы по импортозамещению.

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