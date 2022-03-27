Вашингтон, , 10:33 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трамп обвинил американского лидера Джо Байдена в высокой инфляции и росте цен на бензин, а также в убийстве американской мечты.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

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Нынешняя администрация США виновата в событиях на Украине, а также в высокой инфляции и росте цен на бензин, считает он.

«Можете взять 5 худших президентов истории США, посадить вместе, и они не причинят такого вреда, как Байден за 15 месяцев», — отметил он.