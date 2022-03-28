28 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В Косово и Метохии с завидной периодичностью происходят конфликты между косовскими сербами, проживающими в крае, и сепаратистскими властями в Приштине. Но предпосылок для серьезного противостояния нет, так как партия косовских сербов «Сербский список» все еще находится в составе правительства сепаратистского Косово во главе с Альбином Курти.

Татьяна Стоянович, , 13:56 — REGNUM Последнее обострение ситуации на севере Косово и Метохии, вызванное нежеланием Приштины организовывать выборы президента и депутатов парламента Сербии 3 апреля не является сюрпризом — подобные эпизоды в южном сербском крае в последние годы повторяются с завидной регулярностью. Об этом ИА REGNUM рассказал профессор международного права Университета в Косовской Митровице Деян Мирович.

Косово Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что 25 марта в Косовской Митровице и других сербских городах прошли акции протеста против произвола сепаратистских властей. Сначала правительство Альбина Курти отказалось организовывать голосование на сербских выборах 3 апреля для сербов, проживающих в южном крае. Потом Судебный совет в Приштине снял с должности председателя Основного суда в северной Митровице Лиляну Стеванович за то, что она 22 марта присутствовала на встрече косовских сербов с президентом Сербии Александром Вучичем, на которой обсуждался вопрос организации голосования для косовских сербов. Косовские СМИ утром 25 марта сообщили, что боевики из отряда так называемой специальной полиции РОСУ 25 марта утром направились в бронетранспортерах к северу Косово и Метохии, населенному преимущественно сербами.

«Я не знаю, что должно произойти, чтобы президент Вучич признал свою ответственность за подписание Брюссельского соглашения. Также не знаю, что должно произойти, чтобы партия косовских сербов, подконтрольная Вучичу — «Сербский список», вышла из правительства сепаратистского Косово», — отметил Мирович.

Александр Вучич Официальное интернет-представительство президента России

Эксперт напомнил, что из албанские боевики из так называемого спецотряда РОСУ и раньше вторгались на север Косово и Метохии, избивали людей, однажды даже похитили бывшего главу Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Марко Джурича, когда он находился с визитом в северной Митровице. И, тем не менее, «Сербский список» не выходил из состава сепаратистского правительства в Приштине.

«Я не знаю, как с юридической точки зрения сейчас может произойти какой-то конфликт, так как это был бы конфликт между коалиционными партнерами. Ведь в правительстве Курти в настоящее время состоит партия «Сербский список», подконтрольная Вучичу. До сих пор я не видел, чтобы партнеры по коалиции воевали между собой», — отметил Мирович.

Альбин Курти Канцелярия премьер-министра Косово

Эксперт не исключил, что в некоторой степени новый рост напряженности в Косово и Метохии косвенно может быть связан с ситуацией на Украине, но при этом он подчеркнул, что напрямую все конфликтные ситуации в южном сербской крае обусловлены подписанием в 2013 году Брюссельского соглашения.

Подписав Брюссельское соглашение, Вучич передал в руки Приштины сербскую полицию, гражданскую оборону, сербские телекоммуникации, сербское правосудие. Он даже сформировал партию косовских сербов «Сербский список», которая до Альбина Курти была коалиционным партнером и Рамуша Харадиная, и Исы Мустафы. Если «Сербский список» выйдет из правительства Курти, тогда можно ожидать серьезного обострения в Косово и Метохии. Пока этого не произойдет, не будет никаких серьезных конфликтов. Вспомним обещание «Сербского списка», что до ноября 2021 года они выйдут из правительства Курти, если не будет сформировано Сообщество сербских муниципалитетов. Как мы видим, этого не произошло. Деян Мирович

По словам Мировича, Приштина уже годами использует риторику, которая должна убедить «партнеров в НАТО», что сепаратистское образование нужно как можно скорее принять в альянс. После того, как началась российская специальная операция на Украине, эта риторика только усилилась, продолжил эксперт.

«Но непосредственным поводом для протестов сербов в Косовской Митровице является смена председателя Основного суда Лиляны Стеванович. Это благодаря Брюссельскому соглашению сербские судьи стали частью албанской сепаратистской судебной системы. Это результат политики Александра Вучича, который сейчас нагнетает истерику в сербских СМИ, изображает из себя жертву и пытается скрыть свою ответственность за подписание Брюссельского и Вашингтонского соглашений. Если это не так, пусть тогда «Сербский список» выйдет из албанского сепаратистского правительства — и я публично заявлю, что я ошибся», — подытожил Деян Мирович.