Иркутск, 27 марта, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Поиски без вести пропавшей иркутской школьницы Любови Воронцовой завершились. Как сообщает сегодня, 27 марта, территориальное СУ СК РФ, тело девочки обнаружено в 20 км от Иркутска вниз по течению р. Ангары.

СКР Любовь Воронцова

По данным следователей, видимых телесных повреждений на теле подростка не обнаружено. В карманах куртки находился телефон.

Следователями следственного управления назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, Люба Воронцова 18 марта ушла в школу, но на уроках не появилась. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что вечером того же дня восьмиклассница находилась в районе мемориала «Вечный огонь», откуда направилась к памятнику Якова Похабова.

Поиски велись с применением специальных технических средств, беспилотного летательного аппарата, аэролодки. Был также согласован полет вертолета. Уголовное дело возбуждено по факту безвестного исчезновения.

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