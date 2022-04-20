Рабочий посёлок Куйтун, Иркутская область, 27 марта, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В Куйтунском районе Иркутской области в 2022 году построят 17 домов для учителей. Как сообщает 27 марта телеграм-канал правительства региона, дома будут предоставляться по договору социального найма.

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Преимущество в получении дома имеют граждане, проживающие и работающие в сельской территории, а также желающие переехать туда на постоянное место жительства и работать.

Строительные площадки домов посетил первый заместитель губернатора Иркутской области Константин Зайцев.

«Куйтунский район активно решает проблему обеспечения жильем педагогов и работников социальной сферы на селе и служит примером для других районов области», — отметил Константин Зайцев.

Распределение средств государственной поддержки идет ежегодно на основании заявок от муниципальных образований.

Размер субсидии муниципальным образованиям на строительство жилья по договорам социального найма в Иркутской области в 2021 году составил 71,8 млн рублей. В 2022 году в бюджете предусмотрено 209 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», по предварительным данным, в 2021 году составил 294,4 млрд рублей, что на 58,4% больше, чем в 2020 году.

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