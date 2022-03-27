Луганск, , 10:20 — REGNUM В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства ЛНР, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике. Об этом 27 марта заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«А именно: 40 человек личного состава; 2 танка; 2 боевые машины пехоты; 1 бронетранспортер; 3 единиц автомобильной техники», — отмечается в сообщении.

«Несмотря на поражения на фронте, противник продолжает террор мирного населения, подвергая обстрелам объекты гражданской инфраструктуры прифронтовых населенных пунктов ЛНР, не представляющие опасности для противника и не являющиеся военными объектами», — отметил Филипоненко.

За прошедшие сутки ВСУ подвергли обстрелу район н.п. Ровеньки. В результате обстрела разрушены 2 жилых домостроения, по адресам: ул. Рабочей д.92 и ул. Артема д.45.

Народная милиция ЛНР продолжает проводить эвакуацию гражданского населения города Рубежное.