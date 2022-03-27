Москва, , 10:17 — REGNUM Специалисты Центра им. М. В. Хруничева завершили эскизное проектирование лёгкой ракеты-носителя «Рокот-М», заявил глава предприятия Алексей Варочко в интервью журналу Роскосмоса «Русский космос».

Запуск ракеты «Рокот» Www.encyclopedia.mil.ru

Генеральный директор Центра им. М. В. Хруничева рассказал, что за последние два года специалисты предприятия защитили три эскизных проекта. Среди этих проектов программа «Амур» по запуску более мощных ракет «Ангара» с Восточного, КВТК (кислородно-водородный разгонный блок тяжелого класса) и модернизация ракеты «Рокот».

"По «Рокоту» уже разрабатываем конструкторскую документацию», — подчеркнул Варочко.

Жидкостная трёхступенчатая ракета-носитель «Рокот» разработана в Центре им. Хруничева в 1980-е годы. Первый испытательный пуск состоялся в ноябре 1990 года.

Первоначально в этих ракетах применялись комплектующие, производимые на территории Украины. В 2019 году Минобороны РФ прекратило эксплуатацию ракет-носителей «Рокот». Модернизированная ракета «Рокот-М» оснащается только системами отечественного производства.

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