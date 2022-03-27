Салехард, , 10:15 — REGNUM В Салехарде на Дне оленевода, который проходит 26−27 марта на берегу реки Полябта, ямальцы поставили рекорд России по жарке рыбы ряпушки. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Свидетельство о рекорде России. Ямал Пресс-служба горадминистрации Салехарда

В рамках гастрономического фестиваля более 30 работников общепита пожарили 161 кг ряпушки. Было задействовано более 25 мангалов. Зафиксировал рекорд эксперт Книги рекордов России из Москвы.

Дегустация ряпушки Пресс-служба горадминистрации Салехарда

«Салехард далеко за пределами славится проведением Дня оленевода. Интересно даже не столько попробовать, сколько получить удовольствие от зрелищного процесса приготовления. Рад, что нам удалось воплотить эту идею в жизнь. Хочу поблагодарить всех участников и организаторов», — отметил глава Салехарда Алексей Титовский.

Гонки на собачьих упряжках. Ямал Пресс-служба горадминистрации Салехарда

Сегодня, 27 марта День оленевода в столице продолжается, работают туристско-информационные стойки с экскурсией в природно-этнографический комплекс Горнокнязевска, арт-чум, игровой чум, чум-часовня.

На конкурсе национального костюма. Ямал Пресс-служба горадминистрации Салехарда

Программа Дня оленевода весьма насыщена — это гонки на оленьих упряжках, конкурс национального костюма, фристайл на мотоциклах, ярмарка, на которой впервые в Салехарде принимают участие предприятия Тюменской области.

«Ямал — действительно очень богатая земля, все наслышаны про наши запасы нефти и газа. Но я абсолютно убежден, что главное богатство — это наши люди. И самое драгоценное — это, конечно, уникальная культура народов Севера. С праздником!» — напутствовал яркий праздник губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.