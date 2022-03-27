Салехард, 27 марта, 2022, 10:15 — ИА Регнум. В Салехарде на Дне оленевода, который проходит 26−27 марта на берегу реки Полябта, ямальцы поставили рекорд России по жарке рыбы ряпушки. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Пресс-служба горадминистрации Салехарда Свидетельство о рекорде России. Ямал

В рамках гастрономического фестиваля более 30 работников общепита пожарили 161 кг ряпушки. Было задействовано более 25 мангалов. Зафиксировал рекорд эксперт Книги рекордов России из Москвы.

Пресс-служба горадминистрации Салехарда Дегустация ряпушки

«Салехард далеко за пределами славится проведением Дня оленевода. Интересно даже не столько попробовать, сколько получить удовольствие от зрелищного процесса приготовления. Рад, что нам удалось воплотить эту идею в жизнь. Хочу поблагодарить всех участников и организаторов», — отметил глава Салехарда Алексей Титовский.

Пресс-служба горадминистрации Салехарда Гонки на собачьих упряжках. Ямал

Сегодня, 27 марта День оленевода в столице продолжается, работают туристско-информационные стойки с экскурсией в природно-этнографический комплекс Горнокнязевска, арт-чум, игровой чум, чум-часовня.

Пресс-служба горадминистрации Салехарда На конкурсе национального костюма. Ямал

Программа Дня оленевода весьма насыщена — это гонки на оленьих упряжках, конкурс национального костюма, фристайл на мотоциклах, ярмарка, на которой впервые в Салехарде принимают участие предприятия Тюменской области.

«Ямал — действительно очень богатая земля, все наслышаны про наши запасы нефти и газа. Но я абсолютно убежден, что главное богатство — это наши люди. И самое драгоценное — это, конечно, уникальная культура народов Севера. С праздником!» — напутствовал яркий праздник губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.