Киев, 27 марта 2022, 10:14 — REGNUM За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 67 военных объектов Украины. Об этом 27 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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Среди них: 2 командных пункта, 3 полевых склада с вооружением и боеприпасами, 11 опорных пунктов подразделений ВСУ и 20 районов сосредоточения боевой техники.
Также высокоточным оружием большой дальности морского базирования 26 марта уничтожен склад ракет к ЗРК С-300 и «Бук» в н.п. Плесецкое.
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