Киев, , 10:11 — REGNUM 26 марта высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен склад ракет к ЗРК С-300 и «Бук» в н.п. Плесецкое, в 30 км юго-западнее Киева. Об этом 27 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com

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Также 26 марта высокоточным оружием уничтожена крупная база горючего в районе Львова.

Кроме того, высокоточными крылатыми ракетами во Львове уничтожены цеха радиоремонтного завода.

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