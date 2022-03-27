Киев, , 10:08 — REGNUM 26 марта высокоточными крылатыми ракетами в городе Львов уничтожены цеха Львовского радиоремонтного завода. Об этом 27 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Mil.ru

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Отмечается, что на данном предприятии осуществлялся капремонт и модернизация зенитных ракетных комплексов «Тор» и С-125, радиолокационных станций для военно-воздушных сил Украины, средств РЭБ и прицелов для танков.

Также 26 марта высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе города Львов.

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