Тайшет, Иркутская область, , 10:07 — REGNUM Руководителем Следственного управления СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении адвоката Иркутской областной коллегии адвокатов «Иркутский городской филиал», подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 296 УК РФ («Насильственные действия в связи с производством предварительного расследования, совершенные с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья»). Об этом 27 марта сообщает телеграм-канал надзорного ведомства.

Джузеппе Арчимбольдо. Адвокат. 1566

По версии следствия, 24 марта в здании Тайшетского городского суда следователь попыталась вручить уведомление о планируемых следственных действиях адвокату с участием ее подзащитной. Испытывая неприязнь к следователю в связи с осуществлением ею производства предварительного расследования по уголовному делу, адвокат, выходя из зала судебного заседания, зная, что следом за ней идет следователь с силой ударила ее дверным полотном по руке, от чего следователь испытала физическую боль.

Адвокату за применение насилия к следователю грозит наказание до пяти лет лишения свободы. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Решается вопрос о мере пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, генерального директора управляющей компании Артура Тадевосяна, ударившего следователя в ходе обыска, заключили под стражу в Санкт-Петербурге до апреля.

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